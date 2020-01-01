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Бавария обыграла Хоффенхайм в матче чемпионата Германии

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Левандовски забил гол и оформил результативную передачу.
Павел Кадержабек против Мануэля Нойера
Павел Кадержабек против Мануэля Нойера
Getty Images

Мюнхенская Бавария в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии обыграла Хоффенхайм со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет ближе к концу первого тайма — Жером Боатенг забил с подачи Йошуа Киммиха. Вскоре Роберт Левандовски ассистировал Томасу Мюллеру, который забил второй гол.

Перед перерывом Хоффенхайм отыграл один мяч — Андрей Крамарич забил с подачи Иласа Бебу, однако этот гол так и остался единственным у гостей в этом матче.

Вскоре после перерыва Левандовски забил сам, а на 63-й минуте Серж Гнабри забил последний гол в этом матче с подачи Кингсли Комана.

Бавария увеличила свой отрыв от второго места в турнирной таблице до 10 очков, а Хоффенхайм опустился на 12-ю позицию.

Бавария - Хоффенхайм - 4:1

Голы: Боатенг, 32, Мюллер, 43, Левандовски, 57, Гнабри, 63 - Крамарич, 44.

Бавария: Нойер - Дэвис, Боатенг (Зюле, 87), Алаба, Павар - Рока (Мусиала, 69), Гнабри (Сане, 70), Киммих, Мюллер (Чупо-Мотинг, 74), Коман (Коста, 74) - Левандовски.

Хоффенхайм: Бауманн - Пош, Нордтвейт, Адамс (Фогт, 58) - Йон, Руди, Баумгартнер (Белфодил, 74), Самассеку (Гриллич, 74), Гачинович (Кадержабек, 58) - Крамарич, Бебу (Дабоур, 81).

Предупреждение: Рока.

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Теги: Хоффенхайм, Бавария, Бундеслига
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