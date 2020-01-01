Бавария близка к завершению трансфера Упамекано

Защитник РБ Лейпциг обойдется мюнхенцам в 45 миллионов евро.

Мюнхенская Бавария близка к завершению трансфера защитника РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Бавария уже сделала РБ Лейпциг предложение по французскому футболисту в размере 45 миллионов евро.

Упамекано в Баварии должен заменить австрийца Давида Алабу, который по истечении контракта с мюнхенцами перейдет в испанский Реал Мадрид.

Также Упамекано пытался подписать английский Манчестер Юнайтед, однако РБ Лейпциг отказался вести переговоры по защитнику до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что тренер Баварии Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии.