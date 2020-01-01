Бавария близка к завершению трансфера Упамекано
Защитник РБ Лейпциг обойдется мюнхенцам в 45 миллионов евро.
Мюнхенская Бавария близка к завершению трансфера защитника РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Бавария уже сделала РБ Лейпциг предложение по французскому футболисту в размере 45 миллионов евро.
Упамекано в Баварии должен заменить австрийца Давида Алабу, который по истечении контракта с мюнхенцами перейдет в испанский Реал Мадрид.
Также Упамекано пытался подписать английский Манчестер Юнайтед, однако РБ Лейпциг отказался вести переговоры по защитнику до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось о том, что тренер Баварии Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии.
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