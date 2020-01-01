Полузащитником Боруссии интересуются Ювентус и Интер.

Полузащитник Боруссии Дортмунд Джованни Рейна может перебраться в чемпионат Италии, сообщает Todofichajes.

По информации источника, американцем интересуются туринский Ювентус и миланский Интер. Рейна готов выслушать предложения обоих клубов.

Фаворитом в борьбе за Рейну называют Ювентус, который давно следит за молодым полузащитником Боруссии. Однако, Интер всерьёз готов бороться с туринским клубом.

Ранее сообщалось о том, что форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может перейти в английский Манчестер Сити.