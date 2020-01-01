Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рейна может перебраться в чемпионат Италии

Комментариев: 0
Полузащитником Боруссии интересуются Ювентус и Интер.
Джованни Рейна
Джованни Рейна
Getty Images

Полузащитник Боруссии Дортмунд Джованни Рейна может перебраться в чемпионат Италии, сообщает Todofichajes.

По информации источника, американцем интересуются туринский Ювентус и миланский Интер. Рейна готов выслушать предложения обоих клубов.

Фаворитом в борьбе за Рейну называют Ювентус, который давно следит за молодым полузащитником Боруссии. Однако, Интер всерьёз готов бороться с туринским клубом.

Ранее сообщалось о том, что форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может перейти в английский Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Боруссия Дортмунд, Интер, Ювентус, Джованни Рейна, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь