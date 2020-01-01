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Флик станет новым тренером сборной Германии

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Тренер Баварии заменит Йоахима Лева после чемпионата Европы.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прекратит сотрудничество с немецким клубом в конце нынешнего сезона, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Флик, чей контракт с Баварией рассчитан с 2023 года, не может найти взаимопонимание со спортивным директором мюнхенского клуба Хасаном Салихамиджичем.

Кроме того, тренер Баварии намерен принять предложение возглавить сборную Германии, чей нынешний тренер Йоахим Лев принял решение покинуть свою должность после чемпионата Европы 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что два футболиста Баварии могут перейти в итальянский Ювентус.

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Теги: Бавария, сборная Германии, Ханс Флик
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