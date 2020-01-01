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Лейпциг готов продать своего лидера: кто среди претендентов

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Дайо Упамекано уйдет из немецкого клуба летом.
Дайо Упамекано
Дайо Упамекано
Getty Images

Лейпциг продаст защитника Дайо Упамекано летом нынешнего года.

По информации журналиста Фабрицио Романо в Twitter, француз точно не покинет немецкий клуб нынешней зимой. Клаусула в его контракте — 42,5 миллиона евро.

Несмотря на слухи, Манчестер Юнайтед не пытается подписать Дайо нынешней зимой. Также игроку приписывают интерес Баварии.

В нынешнем сезоне Упамекано сыграл в 24 матчах Лейпцига, забил один гол и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

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Теги: Дайо Упамекано, РБ Лейпциг
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