Боруссия Дортмунд вступила в борьбу за Нойхауса
Полузащитник Боруссии Менхенгладбах стал одной из главных трансферных целей зимы.
Дортмундская Боруссия вступила в борьбу за полузащитника Боруссии Менхенгладбах Флориана Нойхауса, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Нойхаус стал одной из главных трансферных целей зимы. Немецким полузащитником также интересуются мюнхенская Бавария, английский Тоттенхэм и испанский Реал Мадрид.
Боруссия Менхенгладбах готова отпустить своего лидера не менее, чем за 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо летом вернется в английский Манчестер Сити.
Полная версия правил