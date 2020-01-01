Боруссия Дортмунд вступила в борьбу за Нойхауса

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах стал одной из главных трансферных целей зимы.

Дортмундская Боруссия вступила в борьбу за полузащитника Боруссии Менхенгладбах Флориана Нойхауса, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Нойхаус стал одной из главных трансферных целей зимы. Немецким полузащитником также интересуются мюнхенская Бавария, английский Тоттенхэм и испанский Реал Мадрид.

Боруссия Менхенгладбах готова отпустить своего лидера не менее, чем за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо летом вернется в английский Манчестер Сити.