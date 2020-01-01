Экс-игрок Зари продолжит карьеру в Бундеслиге

Форвард Брюгге Бонавентуре перешел в Кельн.

Форвард Брюгге Деннис Бонавентуре, известный в Украине по играм в составе луганской Зари, как и сообщалось накануне, перебрался в Кельн.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В Бундеслиге нигериец проведет ближайшие полгода на правах аренды. Другие подробности трансфера неизветсны.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Денниса было всего 9 матчей, в которых он отличился 2 ассистами.

Ранее Брюгге избавился от еще двух атакующих игроков — Сибе Схрейверса и Крепина Диатты.