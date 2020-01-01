Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок Зари продолжит карьеру в Бундеслиге

Комментариев: 0
Форвард Брюгге Бонавентуре перешел в Кельн.
Экс-игрок Зари продолжит карьеру в Бундеслиге
ФК Кельн

Форвард Брюгге Деннис Бонавентуре, известный в Украине по играм в составе луганской Зари, как и сообщалось накануне, перебрался в Кельн.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В Бундеслиге нигериец проведет ближайшие полгода на правах аренды. Другие подробности трансфера неизветсны.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Денниса было всего 9 матчей, в которых он отличился 2 ассистами.

Ранее Брюгге избавился от еще двух атакующих игроков — Сибе Схрейверса и Крепина Диатты.

Поделись:
Теги: Деннис Бонавентуре, ФК Заря, ФК Брюгге, ФК Кельн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь