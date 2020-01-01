Экс-игрок Зари продолжит карьеру в Бундеслиге
Форвард Брюгге Бонавентуре перешел в Кельн.
Форвард Брюгге Деннис Бонавентуре, известный в Украине по играм в составе луганской Зари, как и сообщалось накануне, перебрался в Кельн.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
В Бундеслиге нигериец проведет ближайшие полгода на правах аренды. Другие подробности трансфера неизветсны.
В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Денниса было всего 9 матчей, в которых он отличился 2 ассистами.
Ранее Брюгге избавился от еще двух атакующих игроков — Сибе Схрейверса и Крепина Диатты.
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