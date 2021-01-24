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Пау Торресом заинтересовался еще один клуб

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Бавария намерена приобрести защитника Вильярреала.
Пау Торресом заинтересовался еще один клуб
Getty Images

Защитник Вильярреала Пау Торрес попал в сферу интересов мюнхенской Баварии и может продолжить карьеру в Бундеслиге. Об этом сообщает Marca.

Руководство клуба видит в Торресе замену защитнику Давиду Алабе, который близок к переходу в мадридский Реал.

В текущем сезоне испанец провел за Вильярреал 21 матч, в которых забил два мяча.

Контракт защитника с Вильярреалом рассчитан до лета 2024 года. Сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро.

Напомним, что Алаба, который должен покинуть клуб ближайшим летом, несколько раз отвергал предложения Баварии по новому контракту. По этой причине клуб решил больше не предпринимать попыток заключить с Давидом соглашение.

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Теги: Пау Торрес, Бундеслига, ФК Бавария
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