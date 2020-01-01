Бавария собирается приобрести защитника РБ Лейпциг Упамекано
Ради трансфера Упамекано мюнхенцы готовы отпустить Никласа Зюле.
Мюнхенская Бавария намерена заполучить защитника РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Бавария готова выплатить за Упамекано отступные, прописанные в его контракте с РБ Лейпциг, в размере 45 миллионов евро. Мюнхенцы уже договорились с агентом футболиста и трансфер, вероятнее всего, состоится нынешним летом.
Для того, чтобы разгрузить бюджет под приход Упамекано, Бавария намерена отпустить защитника сборной Германии Никласа Зюле.
Ранее сообщалось о том, что летом из Баварии в испанский Реал Мадрид перейдет австрийский защитник Давид Алаба.
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