Бавария крупно обыграла Шальке в матче чемпионата Германии

Йошуа Киммих сделал три результативные передачи .

Мюнхенская Бавария забила четыре сухих мяча в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии против Шальке.

Хозяева могли открывать счет уже на 11-й минуте встречи, однако вратарь Баварии Мануэль Нойер парировал удар головой Марка Ута. И этот момент так и оставался единственным до 34-й минуты встречи, когда Томас Мюллер открыл счет, замкнув навес Йошуа Киммиха.

Во втором тайме Шальке мог отыгрываться — Матия Настасич неточно пробил головой после навеса Амина Харита с углового. Бавария сразу же забила второй — Киммих забросил мяч на Роберта Левандовски, который пробил мимо вратаря Шальке Ральфа Ферманна.

В конце матча Ферманн парировал удар Леона Гретцки после паса Киммиха, а на 88-й минуте опорник Баварии записал на свой счет третью результативную передачу — Мюллер замкнул его навес со штрафного. А через минуту Давид Алаба получил мяч от Кингсли Комана и дальним ударом забил четвертый гол в матче.

Бавария после этой победы увеличила отрыв от РБ Лейпциг до семи очков, а Шальке с семью очками продолжает оставаться на последнем, 18-м месте.

Шальке - Бавария - 0:4

Голы: Мюллер, 33, Левандовски, 54, Мюллер, 88, Алаба, 90.

Шальке: Фэрманн - Очипка, Кабак, Настасич, Беккер - Сердар, Стамбули - Раман, Ут, Харит (Шепф, 72) - Хоппе (Бужелаб, 72).

Бавария: Нойер - Дэвис (Эрнандес, 68), Боатенг, Алаба, Зюле - Горетцка, Киммих - Сане (Коман, 64), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 64) - Левандовски (Чупо-Мотинг, 80).

Предупреждение: Настасич.