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Боруссия М пропустила дважды, но обыграла Боруссию Д

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В дуэли двух Боруссий команды забили шесть голов на двоих.
Эмре Джан против Флориана Нойхауса
Эмре Джан против Флориана Нойхауса
Getty Images

Менхенгладбахская Боруссия обыграла дортмундскую со счетом 4:2 в домашнем матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Уже на первой минуте Флориан Нойхаус открыл счет, отобрав мяч у Джуда Беллингэма и пробив точно в верхний угол ворот. Однако, после просмотра VAR судья Мануэль Грефе отменил гол — Нойхаус отобрал мяч у Беллингэма с нарушением правил.

А на 11-й минуте гол менхенгладбахцев был засчитан — Йонас Хофманн закрутил мяч со штрафного, Нико Эльведи головой переправил его в ворота, а VAR подтвердил, что швейцарец не находился в оффсайде.

Но дортмундской Боруссии оказалось достаточно создать один момент, чтобы сравнять. Эрлинг Холанд получил мяч от Джейдона Санчо и пробил впритирку со штангой ворот Яна Зоммера. А через шесть минут Холанд оформил дубль. И снова Санчо — сначала он обыгрался с Марко Ройсом и Беллингэмом, а потом отдал пас на норвежского форварда, который в одно касание переправил мяч в ворота.

Но лидировал Дортмунд всего четыре минуты — вратарь гостей Роман Бюрки после удара Ларса Штиндля отбил мяч перед собой, а Эльведи оказался первым на добивании и также оформил дубль.

За оставшиеся 15 минут команды обменялись еще несколькими опасными атаками, однако на перерыв ушли при ничейном счете. А вскоре после начала второго тайма Менхенгладбах снова повел в счете. Рами Бенсенбаини убрал на замахе Юлиана Брандта, а потом застал Бюрки врасплох. Тут же Алассане Плеа мог забивать четвертый гол, однако не попал в створ ворот.

На какое-то время игра успокоилась, однако ближе к концу встречи оживилась вновь. После пары опасных, но неточных ударов Дортмунда Маркус Тюрам замкнул головой навес Нойхауса с углового — 4:2.

Через пять минут Бреель Эмболо, оказавшись на ударной позиции, попал в ногу Бюрки, а уже в компенсированное время Зоммер парировал удар Юссуфы Мукоко впритирку со штангой.

Менхенгладбах довел матч до победы, благодаря которой поднялся на 4-е место, в зону выхода в Лигу Чемпионов, отправив Дортмунд на пятую позицию, в зону выхода в Лигу Европы.

Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд - 4:2

Голы: Эльведи, 11, Эльведи, 32, Бенсебаини, 49, Тюрам, 78 - Холанд, 22, Холанд, 26.

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер - Эльведи, Закария (Херманн, 84), Гинтер - Бенсебайни, Крамер, Нойхаус, Ляйнер - Штиндль (Вольф, 71) - Плеа (Эмболо, 70), Хофманн (Тюрам, 65).

Боруссия Дортмунд: Бюрки - Геррейру, Аканджи, Хуммельс, Морей - Джан, Беллингем (Мукоко, 79) - Брандт, Ройс (Рейна, 71), Санчо - Холанд.

Предупреждение: Крамер.

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Теги: Бундеслига, Боруссия Дортмунд, Боруссия Менхенгладбах
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