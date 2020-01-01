Байер обыграл Боруссию Дортмунд в матче чемпионата Германии

Леверкузенцы вышли на второе место в турнирной таблице.

Леверкузенский Байер победил Боруссию Дортмунд со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии.

Хозяева смогли реализовать первый же созданный момент. На 14-й минуте Леон Бэйли со своей половины поля забросил мяч на ход Муссе Диаби, который реализовал выход один на один с вратарем Боруссии Романом Бюрки.

На исходе получаса игры Байер мог удваивать перевес — Бюрки неудачно отбил мяч после удара Диаби, однако на добивании Лукас Аларио попал в защитника.

После перерыва Боруссия сравняла с первого же созданного опасного момента, который был и вообще первым моментом, которым гостям удалось создать у ворот Лукаса Градецки. Юлиан Брандт забил дальним ударом в угол ворот с линии штрафной площадки. Тут же Брандт едва не забил второй — заблокировал Эдмонд Тапсоба.

А Байер свой момент не упустил — Диаби убежал в контратаку и нашел пасом Флориана Виртца, которого не заметили защитники. Немцу осталось лишь точно пробить мимо Бюрки.

После этой победы Байер делит второе-третье место с РБ Лейпциг и отстает от лидирующей Баварии на четыре очка. А Боруссия с Вольфсбургом делят четвертое-пятое место и проигрывают мюнхенцам семь очков.

Байер - Боруссия Дортмунд - 2:1

Голы: Диаби, 14, Виртц, 80 - Брандт, 67.

Байер: Градецки - Венделл (Синкгравен, 60), Та, Тапсоба, Бендер - Арангис (Демирбай, 70), Виртц, Амири - Аларио (Шик, 69), Диаби, Бэйли.

Боруссия Дортмунд: Бюрки - Геррейру, Аканджи, Хуммельс, Менье - Дилэйни, Беллингем (Мукоко, 83), - Санчо (Рейна, 74), Ройс (Тиггес, 89), Брандт - Холланд.

Предупреждения: Бэйли, Диаби - Хуммельс, Дилэйни.