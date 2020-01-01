Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Байер обыграл Боруссию Дортмунд в матче чемпионата Германии

Комментариев: 0
Леверкузенцы вышли на второе место в турнирной таблице.
Джонатан Та против Марко Ройса
Джонатан Та против Марко Ройса
Getty Images

Леверкузенский Байер победил Боруссию Дортмунд со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии.

Хозяева смогли реализовать первый же созданный момент. На 14-й минуте Леон Бэйли со своей половины поля забросил мяч на ход Муссе Диаби, который реализовал выход один на один с вратарем Боруссии Романом Бюрки.

На исходе получаса игры Байер мог удваивать перевес — Бюрки неудачно отбил мяч после удара Диаби, однако на добивании Лукас Аларио попал в защитника.

После перерыва Боруссия сравняла с первого же созданного опасного момента, который был и вообще первым моментом, которым гостям удалось создать у ворот Лукаса Градецки. Юлиан Брандт забил дальним ударом в угол ворот с линии штрафной площадки. Тут же Брандт едва не забил второй — заблокировал Эдмонд Тапсоба.

А Байер свой момент не упустил — Диаби убежал в контратаку и нашел пасом Флориана Виртца, которого не заметили защитники. Немцу осталось лишь точно пробить мимо Бюрки.

После этой победы Байер делит второе-третье место с РБ Лейпциг и отстает от лидирующей Баварии на четыре очка. А Боруссия с Вольфсбургом делят четвертое-пятое место и проигрывают мюнхенцам семь очков.

Байер - Боруссия Дортмунд - 2:1

Голы: Диаби, 14, Виртц, 80 - Брандт, 67.

Байер: Градецки - Венделл (Синкгравен, 60), Та, Тапсоба, Бендер - Арангис (Демирбай, 70), Виртц, Амири - Аларио (Шик, 69), Диаби, Бэйли.

Боруссия Дортмунд: Бюрки - Геррейру, Аканджи, Хуммельс, Менье - Дилэйни, Беллингем (Мукоко, 83), - Санчо (Рейна, 74), Ройс (Тиггес, 89), Брандт - Холланд.

Предупреждения: Бэйли, Диаби - Хуммельс, Дилэйни.

Поделись:
Теги: Байер Леверкузен, Боруссия Дортмунд, Бундеслига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь