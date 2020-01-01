Бавария обыграла Фрайбург в матче чемпионата Германии

Томас Мюллер забил гол и сделал результативную передачу.

Мюнхенская Бавария со счетом 2:1 обыграла Фрайбург в домашнем матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

Роберт Левандовски замкнул передачу Томаса Мюллера уже на 7-й минуте встречи и команды ушли на перерыв при счете 1:0.

В середине второго тайма Нильс Петерсен сразу же после того, как вышел на замену, забил ответный мяч с подачи Николаса Хеффлера, однако удержать ничейный счет южанам не удалось. Томас Мюллер через 12 минут после пропущенного мяча забил победный гол с подачи Лероя Сане.

Этой победой Бавария укрепила свое лидерство в общем зачете. Теперь баварцы опережают идущий на втором месте РБ Лейпциг на 4 очка. Фрайбург остается на 8-й позиции и продолжает борьбу за место в еврокубках в следующем сезоне.

Бавария - Фрайбург - 2:1

Голы: Левандовски, 7, Мюллер, 74 - Петерсен, 62.

Бавария: Нойер - Дэвис, Боатенг, Алаба, Павар - Горетцка (Мартинес, 87), Киммих (Толиссо, 76) - Гнабри (Сане, 28), Мюллер (Чупо-Мотинг, 87), Коман (Мусиала, 76) - Левандовски.

Фрайбург: Мюллер - Гульде, Шлоттербек, Линхарт - Сантамария (Абраши, 5 (Хаберер, 55)), Хефлер, - Гюнтер, Кюблер (Темпельманн, 61) - Демирович (Петерсен, 61), Шаллаи (Хеллер, 62), Грифо.

Предупреждения: Чупо-Мотинг - Хеффлер, Шаллаи.