Реиниер не уйдет из Боруссии Дортмунд до лета
Полузащитник хочет продолжать играть в чемпионате Германии.
Бразильский полузащитник дортмундской Боруссии Реиниер вопреки слухам об уходе намерен остаться в немецком клубе до конца нынешнего сезона, сообщает Todofichajes.
По информации издания, Реиниер хочет продолжать набираться опыта в Бундеслиге несмотря на то, что получает немного игрового времени - в нынешнем сезоне в составе Боруссии полузащитник сыграл в общей сложности 9 матчей
У молодого бразильца было предложение от Валенсии, однако руководство немецкого клуба его отклонило.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник Боруссии Джейдон Санчо вернется в английский Манчестер Сити.
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