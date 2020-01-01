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Реиниер не уйдет из Боруссии Дортмунд до лета

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Полузащитник хочет продолжать играть в чемпионате Германии.
Реиниер
Реиниер
Getty Images

Бразильский полузащитник дортмундской Боруссии Реиниер вопреки слухам об уходе намерен остаться в немецком клубе до конца нынешнего сезона, сообщает Todofichajes.

По информации издания, Реиниер хочет продолжать набираться опыта в Бундеслиге несмотря на то, что получает немного игрового времени - в нынешнем сезоне в составе Боруссии полузащитник сыграл в общей сложности 9 матчей

У молодого бразильца было предложение от Валенсии, однако руководство немецкого клуба его отклонило.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Боруссии Джейдон Санчо вернется в английский Манчестер Сити.

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