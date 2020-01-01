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Бавария намерена приобрести у Реала Милитао

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Мюнхенцы видят бразильца заменой Давиду Алабе.
Эдер Милитао
Эдер Милитао
Getty Images

Немецкая Бавария собирается приобрести у испанского Реал Мадрид защитника Эдера Милитао, сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство Баварии рассматривает Милитао в качестве одной из опций для замены Давиду Алабе, у которого летом заканчивается контракт. Австриец намерен покинуть немецкий клуб и уже достиг соглашения с Реалом.

Эдер Милитао пришел в Реал в июле 2019 года из португальского Порту. В нынешнем сезоне в составе клуба из столицы Испании бразилец сыграл только три матча, пропустив первую половину сезона из-за травмы и вирусного заболевания.

Ранее сообщалось о том, что Реал отдаст в аренду итальянской Фиорентине защитника Альваро Одриосолу.

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Теги: Реал, Бавария, Эдер
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