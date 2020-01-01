Бавария намерена приобрести у Реала Милитао

Мюнхенцы видят бразильца заменой Давиду Алабе.

Немецкая Бавария собирается приобрести у испанского Реал Мадрид защитника Эдера Милитао, сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство Баварии рассматривает Милитао в качестве одной из опций для замены Давиду Алабе, у которого летом заканчивается контракт. Австриец намерен покинуть немецкий клуб и уже достиг соглашения с Реалом.

Эдер Милитао пришел в Реал в июле 2019 года из португальского Порту. В нынешнем сезоне в составе клуба из столицы Испании бразилец сыграл только три матча, пропустив первую половину сезона из-за травмы и вирусного заболевания.

Ранее сообщалось о том, что Реал отдаст в аренду итальянской Фиорентине защитника Альваро Одриосолу.