Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дортмундская Боруссия потеряла очки в домашнем матче против Майнца

Комментариев: 0
Марко Ройс не забил пенальти в конце матча.
Левин Озтунали против Джейдона Санчо
Левин Озтунали против Джейдона Санчо
Getty Images

Дортмундская Боруссия сыграла вничью 1:1 домашний матч против Майнца в 16-м туре чемпионата Германии.

Боруссия открыла счет уже на 2-й минуте — Эрлинг Холанд замкнул передачу Марко Ройса, однако Тома Менье находился в офсайде и судья Свен Яблонски отменил гол. В середине первого тайма Боруссия создала несколько опасных моментов, но вратарь гостей Робин Центнер дважды выручил свою команду, а Джуд Беллингем попал в штангу.

А после перерыва Майнц открыл счет — Левин Озтунали получил мяч на правом фланге и издали точно пробил в правый верхний угол, а через пять минут Александер Хак мог забить второй, но попал в перекладину.

На 73-й минуте ошибку допустил защитник Майнца Филипп Мвене, который неудачно выбил мяч от своих ворот под удар Менье, который точно пробил в дальний угол ворот. А через минуту в штрафной Майнца сфолили на все том же Менье. Пробивать пенальти вышел Марко Ройс, однако пробил мимо ворот. А Данни Латца тут же не смог вывести вперед Майнц — пробил в штангу.

Матч завершился со счетом 1:1 и Майнц стал последней из команд Бундеслиги, у которой получилось отобрать очки у Боруссии. Тем не менее, дортмундцы переместились на третье место, а Майнц остается на предпоследнем, 17-м месте.

Боруссия Дортмунд - Майнц - 1:1

Голы: Озтунали, 57 - Менье, 73.

Боруссия Дортмунд: Бюрки - Геррейру, Хуммельс, Загаду (Аканджи, 45+2), Менье - Беллингем (Мукоко, 60), Джан, - Санчо, Ройс, Брандт - Холанд.

Майнц: Центнер - Мвене, Хак, Белль, Ниакате - Озтуналы, Латца (Штегер, 90), Баррейро, Боэтиус (Тауэр, 79) - Квайсон (Онисиво, 65), Буркардт (Шалаи, 79).

Предупреждения: Джан - Мвене, Хак.

Поделись:
Теги: Бундеслига, Боруссия Дортмунд, Майнц
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь