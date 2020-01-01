Дортмундская Боруссия потеряла очки в домашнем матче против Майнца

Марко Ройс не забил пенальти в конце матча.

Дортмундская Боруссия сыграла вничью 1:1 домашний матч против Майнца в 16-м туре чемпионата Германии.

Боруссия открыла счет уже на 2-й минуте — Эрлинг Холанд замкнул передачу Марко Ройса, однако Тома Менье находился в офсайде и судья Свен Яблонски отменил гол. В середине первого тайма Боруссия создала несколько опасных моментов, но вратарь гостей Робин Центнер дважды выручил свою команду, а Джуд Беллингем попал в штангу.

А после перерыва Майнц открыл счет — Левин Озтунали получил мяч на правом фланге и издали точно пробил в правый верхний угол, а через пять минут Александер Хак мог забить второй, но попал в перекладину.

На 73-й минуте ошибку допустил защитник Майнца Филипп Мвене, который неудачно выбил мяч от своих ворот под удар Менье, который точно пробил в дальний угол ворот. А через минуту в штрафной Майнца сфолили на все том же Менье. Пробивать пенальти вышел Марко Ройс, однако пробил мимо ворот. А Данни Латца тут же не смог вывести вперед Майнц — пробил в штангу.

Матч завершился со счетом 1:1 и Майнц стал последней из команд Бундеслиги, у которой получилось отобрать очки у Боруссии. Тем не менее, дортмундцы переместились на третье место, а Майнц остается на предпоследнем, 17-м месте.

Боруссия Дортмунд - Майнц - 1:1

Голы: Озтунали, 57 - Менье, 73.

Боруссия Дортмунд: Бюрки - Геррейру, Хуммельс, Загаду (Аканджи, 45+2), Менье - Беллингем (Мукоко, 60), Джан, - Санчо, Ройс, Брандт - Холанд.

Майнц: Центнер - Мвене, Хак, Белль, Ниакате - Озтуналы, Латца (Штегер, 90), Баррейро, Боэтиус (Тауэр, 79) - Квайсон (Онисиво, 65), Буркардт (Шалаи, 79).

Предупреждения: Джан - Мвене, Хак.