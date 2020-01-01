Полузащитник дортмундской Боруссии Санчо вернется в Манчестер Сити

Футболист уже предварительно договорился с английским клубом.

Полузащитник немецкой Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо вернется в родной Манчестер Сити, сообщает Todofichajes.

По информации источника, футболист, которым интересуются многие европейские клубы, принял окончательное решение о возвращении в Англию, а его агент предварительно договорился с Манчестер Сити.

Английскому клубу осталось договориться с Боруссией, которая рассчитывает получить за Санчо не менее, чем 120 миллионов евро. Однако Сити намерен снизить сумму трансфера до 100 миллионов.

Напоминаем, что украинским защитником Манчестер Сити Александром Зинченко интересуется итальянский Лацио.