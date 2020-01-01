Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник дортмундской Боруссии Санчо вернется в Манчестер Сити

Комментариев: 0
Футболист уже предварительно договорился с английским клубом.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Полузащитник немецкой Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо вернется в родной Манчестер Сити, сообщает Todofichajes.

По информации источника, футболист, которым интересуются многие европейские клубы, принял окончательное решение о возвращении в Англию, а его агент предварительно договорился с Манчестер Сити.

Английскому клубу осталось договориться с Боруссией, которая рассчитывает получить за Санчо не менее, чем 120 миллионов евро. Однако Сити намерен снизить сумму трансфера до 100 миллионов.

Напоминаем, что украинским защитником Манчестер Сити Александром Зинченко интересуется итальянский Лацио.

Поделись:
Теги: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Джейдон Санчо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь