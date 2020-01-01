Лев признан лучшим тренером сборных десятилетия. Шевченко также вошел в рейтинг

IFFHS определила лучших тренеров сборных десятилетия.

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших тренеров национальных сборных прошлого десятилетия.

Лидером рейтинга и лучшим тренером национальной сборной по версии IFFHS стал тренер команды Германии Йоахим Лев, который набрал 155 баллов. Второе место занял тренер сборной Франции Дидье Дешам, который проиграл Леву 54 балла. И замкнул призовую тройку тренер команды Бразилии Тите с 81 баллом.

Вошел в рейтинг также тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который набрал 24 балла и поделил 17-18 места с португальским тренером Карлушем Кейрушем, который тренировал сборные Ирана и Колумбии.

Ранее IFFHS признала Диего Симеоне лучшим тренером прошлого десятилетия среди клубных тренеров.