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Лев признан лучшим тренером сборных десятилетия. Шевченко также вошел в рейтинг

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IFFHS определила лучших тренеров сборных десятилетия.
Йоахим Лев
Йоахим Лев
Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших тренеров национальных сборных прошлого десятилетия.

Лидером рейтинга и лучшим тренером национальной сборной по версии IFFHS стал тренер команды Германии Йоахим Лев, который набрал 155 баллов. Второе место занял тренер сборной Франции Дидье Дешам, который проиграл Леву 54 балла. И замкнул призовую тройку тренер команды Бразилии Тите с 81 баллом.

Вошел в рейтинг также тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который набрал 24 балла и поделил 17-18 места с португальским тренером Карлушем Кейрушем, который тренировал сборные Ирана и Колумбии.

Ранее IFFHS признала Диего Симеоне лучшим тренером прошлого десятилетия среди клубных тренеров.

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Теги: рейтинг, Йоахим Лев, Андрей Шевченко, Дидье Дешам, Тите
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