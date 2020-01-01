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Забитцер не покинет РБ Лейпциг этой зимой

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Австрийцем интересуются клубы чемпионата Англии.
Марсель Забитцер
Марсель Забитцер
Getty Images

Полузащитник немецкого РБ Лейпциг Марсель Забитцер в зимнее трансферное окно не покинет немецкий клуб, сообщает Todofichaje.

По информации источника, Забитцером интересуются английские клубы Арсенал и Тоттенхэм. Однако трансферная политика Лейпцига такова, что клуб не продает своих лидеров посреди сезона.

Контракт Забитцера с РБ Лейпциг истекает в 2022 году и футболист не намерен его продлевать, а значит летом скорее всего уйдет. Ориентировочная трансферная стоимость 26-летнего австрийца — 35 миллионов евро.

В РБ Лейпциг Забитцер пришел в июле 2014 года из австрийского Рапида. В нынешнем сезоне в составе немецкого клуба полузащитник сыграл в общей сложности 18 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что РБ Лейпциг также не намерен продавать защитника Дайо Упамекано.

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Теги: РБ Лейпциг, Марсель Забитцер
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