Хольштайн Киль - Бавария 2:2 (6:5 по пен.) видео голов и обзор матча Кубка Германии

Мюнхенский клуб проиграл в серии пенальти.

Хольштайн Киль - Бавария Getty Images

В матче 1/16 финала Кубка Германии мюнхенская Бавария сенсационно уступила Хольштайну Киль.

В основное время команды сыграли со счетом 2:2, и в овертайме подопечные Флика так и не смогли забить.

В итоге победителя встречи определила серия пенальти, где сильнее оказался клуб из второй Бундеслиги - 6:5. Таким образом, действующий чемпион турнира не смог защитить свой титул.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хольштайн Киль - Бавария:

Хольштайн Киль - Бавария 2:2 (6:5 по пен.)

Голы: Бартельс 37, Валь 90+5 - Гнабри 14, Сане 47.

Хольштайн: Гелиос - Дем, Валь, Тескер (Коменда 80), ван дер Берг - Мефферт (Серра 84) - Бартельс, Мюлинг (Арслан 84), Порат (Хауптманн 77), Меес (Рисе 77) - Ли.

Бавария: Нойер - Дэвис, Эрнандес, Зюле, Сарр (Павар 86) - Киммих, Толиссо (Алаба 106) - Сане (Дуглас Коста 74), Мюллер, Мусиала (Левандовски 74) - Гнабри (Рока 90+2).