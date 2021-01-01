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Флик - о вылете Баварии из Кубка Германии: Это шок, мы хотели защитить требл

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Наставник мюнхенцев раздосадован поражением своей команды.
Ханси Флик
Ханси Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханси Флик поделился эмоциями от поражения своей команды от Хольштайна Киль в рамках второго раунда Кубка Германии (2:2, 5:6 по пен.).

"Это, конечно, шок. Мы очень разочарованы, мы хотели защитить требл. В целом, все сводилось к деталям, но команда показала отличный настрой. Мы доминировали, и это было нашей целью. Раздражает, что мы пропустили на последней секунде.

Мы должны поздравить Киль, они превратили матч в настоящий кубковый бой и были полностью преданы делу. Нам необходимо оставить это позади и стараться играть лучше. Нужно быть более компактными в обороне. Нам также нужно оказывать больше давления и быть более уверенными.

Киль хорошо защищался, их вратарь выдал потрясающую игру. Такое случается в серии пенальти, я абсолютно не виню Року, удар которого парировал голкипер", - приводит слова Флика пресс-служба Баварии.

Отметим, что в 1/8 финала Кубка Германии Хольштейн встретится с Дармштадтом.

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Теги: Бавария, Кубок Германии, футбол
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