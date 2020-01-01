Киль выбил Баварию во втором раунде Кубка Германии

Северяне равняли счет на пятой компенсированной минуте.

Хольштайн Киль из одноименного города на севере Германии неожиданно выбил мюнхенскую Баварию в матче второго раунда Кубка Германии.

Поначалу казалось, что у баварской команды не должно быть проблем с одним из лидеров Бундеслиги 2 — уже на 14-й минуте Серж Гнабри открыл счет. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете — на 37-й минуте Фин Бартельс сравнял счет, а Янник Дем ему ассистрировал.

Сразу после перерыва Лерой Сане сделал счет 2:1 и Бавария была близка к тому, чтобы довести матч до победы. Но на 5-й компенсированной минуте два защитника Киля перевели игру в овертайм — центральный защитник Хауке Валь забил, а результативную передачу на свой счет записал Йоханнес ван ден Берг.

В овертайме победителя определить не удалось и матч завершился серией пенальти, в которой все решил единственный промах. Первый пять ударов обе команды исполнили точно. Шестым у Баварии подошел пробивать испанский полузащитник Марк Рока и не забил. А автор первого гола Киля, который бил вслед за Рокой, поставил точку в этом матче. 6:5 по пенальти и Киль становится автором главной неожиданности Кубка Кермании-2020/21.

Киль - Бавария - 2:2 (6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь, 90+5 - Гнабри, 14, Сане, 47.

Киль: Гелиос - Ван ден Берг, Тескер (Коменда, 80), Валь, Дем - Мефферт (Серра, 84) - Меес (Реезе, 77), Порат (Хауптманн, 77), Мюлинг (Арслан, 84), Бартельс - Ли.

Бавария: Нойер - Дэвис, Зюле, Эрнандес, Сарр (Павар, 85) - Киммих, Толиссо (Алаба, 105) - Мусиала (Левандовски, 74), Мюллер, Сане (Дуглас Коста, 74) - Гнабри (Рока, 90+2).

Предупреждения: Мефферт - Зюле