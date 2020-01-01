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Киль выбил Баварию во втором раунде Кубка Германии

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Северяне равняли счет на пятой компенсированной минуте.
Роберт Левандовски против Хауке Валя
Роберт Левандовски против Хауке Валя
Getty Images

Хольштайн Киль из одноименного города на севере Германии неожиданно выбил мюнхенскую Баварию в матче второго раунда Кубка Германии.

Поначалу казалось, что у баварской команды не должно быть проблем с одним из лидеров Бундеслиги 2 — уже на 14-й минуте Серж Гнабри открыл счет. Однако на перерыв команды ушли при ничейном счете — на 37-й минуте Фин Бартельс сравнял счет, а Янник Дем ему ассистрировал.

Сразу после перерыва Лерой Сане сделал счет 2:1 и Бавария была близка к тому, чтобы довести матч до победы. Но на 5-й компенсированной минуте два защитника Киля перевели игру в овертайм — центральный защитник Хауке Валь забил, а результативную передачу на свой счет записал Йоханнес ван ден Берг.

В овертайме победителя определить не удалось и матч завершился серией пенальти, в которой все решил единственный промах. Первый пять ударов обе команды исполнили точно. Шестым у Баварии подошел пробивать испанский полузащитник Марк Рока и не забил. А автор первого гола Киля, который бил вслед за Рокой, поставил точку в этом матче. 6:5 по пенальти и Киль становится автором главной неожиданности Кубка Кермании-2020/21.

Киль - Бавария - 2:2 (6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь, 90+5 - Гнабри, 14, Сане, 47.

Киль: Гелиос - Ван ден Берг, Тескер (Коменда, 80), Валь, Дем - Мефферт (Серра, 84) - Меес (Реезе, 77), Порат (Хауптманн, 77), Мюлинг (Арслан, 84), Бартельс - Ли.

Бавария: Нойер - Дэвис, Зюле, Эрнандес, Сарр (Павар, 85) - Киммих, Толиссо (Алаба, 105) - Мусиала (Левандовски, 74), Мюллер, Сане (Дуглас Коста, 74) - Гнабри (Рока, 90+2).

Предупреждения: Мефферт - Зюле

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Теги: Киль, Бавария, Кубок Германии
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