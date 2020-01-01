Байер подписал защитника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса

В английском клубе защитнику не хватало игровой практики.

Леверкузенский Байер приобрел правого защитника английского Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

По информации источника, контракт Фосу-Менса с Байером рассчитан до лета 2024 года. В немецком клубе нидерландский защитник будет играть под номером 24, под которым играл и в Англии.

Тимоти Фосу-Менса пришел в Манчестер Юнайтед в 2014-м году из молодежной системы нидерландского Аякса, однако получал в английском клубе мало игрового времени. В нынешнем сезоне в футболке МЮ Фосу-Менса в общей сложности сыграл три матча и 106 минут.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Юнайтед может вступить в борьбу за испанского защитника Серхио Рамоса, у которого заканчивается контракт с клубом Реал Мадрид.