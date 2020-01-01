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Айнтрахт арендует форварда Реала Йовича

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Сербский футболист возвращается в свой бывший клуб.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Немецкий клуб Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне арендует у испанского Реала форварда Луку Йовича, сообщает Goal.com.

По информации источника, аренда Йовича рассчитана до конца нынешнего сезона. При этом спортивный директор Айнтрахта не отрицает намерений в последствии выкупить своего бывшего игрока.

Лука Йович перешел в Реал из Айнтрахта летом 2019 года. В нынешнем сезоне сербский форвард в футболке мадридского клуба сыграл в общей сложности пять матчей.

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Теги: Реал Мадрид, Лука Йович, Айнтрахт Франкфурт
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