Айнтрахт арендует форварда Реала Йовича

Сербский футболист возвращается в свой бывший клуб.

Немецкий клуб Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне арендует у испанского Реала форварда Луку Йовича, сообщает Goal.com.

По информации источника, аренда Йовича рассчитана до конца нынешнего сезона. При этом спортивный директор Айнтрахта не отрицает намерений в последствии выкупить своего бывшего игрока.

Лука Йович перешел в Реал из Айнтрахта летом 2019 года. В нынешнем сезоне сербский форвард в футболке мадридского клуба сыграл в общей сложности пять матчей.