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Бавария и Реал интересуются форвардом Боруссии Менхенгладбах Нойхаусом

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Флориан Нойхаус летом может уйти из Боруссии.
Флориан Нойхаус
Флориан Нойхаус
Getty Images

Форвард Боруссии Менхенгладбах Флориан Нойхаус заинтересовал мюнхенскую Баварию и Реал Мадрид, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Бавария может рассматривать Нойхауса, как замену Корентену Толиссо, игра которого выглядит неубедительной для мюнхенской команды.

Отпугнуть Баварию и Реал от трансфера Нойхауса может высокая сумма отступных, прописанная в контракте футболиста с Боруссией, который форвард продлил до пандемии коронавируса — 39 миллионов евро.

Напоминаем, что в прошлую пятницу Нойхаус забил победный гол в матче чемпионата Германии против Баварии, который Боруссия выиграла со счетом 3:2.

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Теги: Боруссия Менхенгладбах, Бавария, Реал Мадрид, Флориан Нойхаус
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