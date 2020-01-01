Бавария и Реал интересуются форвардом Боруссии Менхенгладбах Нойхаусом
Флориан Нойхаус летом может уйти из Боруссии.
Форвард Боруссии Менхенгладбах Флориан Нойхаус заинтересовал мюнхенскую Баварию и Реал Мадрид, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Бавария может рассматривать Нойхауса, как замену Корентену Толиссо, игра которого выглядит неубедительной для мюнхенской команды.
Отпугнуть Баварию и Реал от трансфера Нойхауса может высокая сумма отступных, прописанная в контракте футболиста с Боруссией, который форвард продлил до пандемии коронавируса — 39 миллионов евро.
Напоминаем, что в прошлую пятницу Нойхаус забил победный гол в матче чемпионата Германии против Баварии, который Боруссия выиграла со счетом 3:2.
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