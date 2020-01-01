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Лейпциг не планирует продавать Упамекано

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Упамекано может покинуть команду по окончанию сезона, но не в зимнее ТО.
Дайо Упамекано
Дайо Упамекано
Getty Images

Защитник РБ Лейпцига Дайо Упамекано не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, руководство клуба не хочет расставаться с игроком, несмотря на большой интерес со стороны других команд.

Стоит отметить, что в контракте Упамекано прописана фиксированная сумма выкупа, которая начнет действовать летом 2021 года. Любой клуб сможет приобрести Дайо за 42 млн евро по окончанию сезона.

Напомним, интерес к Упамекано проявляют Бавария, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, Реал и Барселона.

В текущем сезоне чемпионата Германии защитник провел 14 игр, в которых забил один гол. 

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Теги: Дайо Упамекано, Лейпциг, Бундеслига
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