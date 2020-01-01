Левандовски повторил бомбардирский рекорд Герда Мюллера

Польский форвард в очередной раз вписал свое имя в историю Бундеслиги.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски отметился забитым мячом в поединке 15-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской Боруссии (2:3).

Как сообщает пресс-служба Баварии, это 20-й гол польского форварда в текущем розыгрыше Бундеслиги. Левандовски стал вторым игроком в истории, которому удалось забить 20 мячей после 15-и туров чемпионата Германии.

Впервые это достижение покорилось экс-игроку мюнхенцев Герду Мюллеру. Легендарный форвард продемонстрировал такую статистику в сезоне-1968/69.

Напомним, что Левандовски защищает цвета Баварии с 2014 года. В минувшем сезоне футболист выиграл пять трофеев в составе клуба: чемпионат Германии, Лигу чемпионов, а также Кубок страны и Суперкубок УЕФА.