Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски повторил бомбардирский рекорд Герда Мюллера

Комментариев: 0
Польский форвард в очередной раз вписал свое имя в историю Бундеслиги.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий Баварии Роберт Левандовски отметился забитым мячом в поединке 15-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской Боруссии (2:3).

Как сообщает пресс-служба Баварии, это 20-й гол польского форварда в текущем розыгрыше Бундеслиги. Левандовски стал вторым игроком в истории, которому удалось забить 20 мячей после 15-и туров чемпионата Германии.

Впервые это достижение покорилось экс-игроку мюнхенцев Герду Мюллеру. Легендарный форвард продемонстрировал такую статистику в сезоне-1968/69.

Напомним, что Левандовски защищает цвета Баварии с 2014 года. В минувшем сезоне футболист выиграл пять трофеев в составе клуба: чемпионат Германии, Лигу чемпионов, а также Кубок страны и Суперкубок УЕФА.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, футбол, Бундеслига, Герд Мюллер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь