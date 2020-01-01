РБ Лейпциг - Боруссия 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

РБ Лейпциг не смог выйти в лидеры чемпионата.

Джованни Рейна против Лазара Самарджича и Хвана Хи Чхана Getty Images

Дортмундская Боруссия в гостях со счетом 1:3 обыграла РБ Лейпциг в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Эрлинг Холанд отметился дублем, забив свои 24 и 25-й голы за Боруссию. Еще один гол в составе гостей забил Джейдон Санчо.РБ Лейпциг смог ответить только одним голом Александра Серлота на последней минуте.

Таким образом лейпцигская команда после 15 туров остается на втором месте, проигрывая лидирующей Баварии два очка. А Боруссия после этой победы поднялась на четвертое место.

РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд - 1:3

Голы: Серлот, 89 - Санчо, 55, Холанд, 71, Холанд, 84

РБ Лейпциг: Гулачи - Хальстенберг, Упамекано, Орбан - Анхелиньо, Аидара (Хван, 71), Забитцер (Клостерманн, 61), Адамс - Фошберг (Серлот, 61), Ольмо - Поульсен (Самарджич, 88).

Боруссия Д: Бюрки - Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Менье - Дилейни (Загаду, 69), Витсель (Джан, 30) - Рейна, Ройс (Брандт, 85), Санчо (Тиггес, 85) - Холанд.

Предупреждения: Дилейни, Аканджи.