Боруссия Дортмунд в гостях обыграла РБ Лейпциг

Саксонская команда не смогла воспользоваться осечкой Баварии.

Дортмундская Боруссия со счетом 3:1 в гостях обыграла РБ Лейпциг в матче 15-го тура Бундеслиги.

На перерыв команды ушли при нулях на табло, а во втором тайме РБ Лейпциг, который мог возглавить турнирную таблицу после поражения Баварии в Менхенгладбахе, начал пропускать. На 55-й минуте с подачи Марко Ройса счет открыл Джейдон Санчо, а на 71-й минуте Санчо ассиситировал Эрлингу Холанду, который забил второй гол.

Спустя 13 минут Холанд оформил дубль, а Ройс записал на свой счет вторую результативную передачу. Лишь проигрывая 0:3 на последних минутах хозяева смогли избежать сухого поражения — забил Александр Серлот.

В матче против РБ Лейпцига Эрлинг Холанд обновил рекорд результативности для новичков Бундеслиги - норвежец забил 25 мячей в первых 25 матчах за Боруссию. Ранее этот рекорд принадлежало Уве Зеелеру с 23 голами.

После 15 туров РБ Лейпциг сохраняет второе место в двух очках позади лидирующей Баварии. А дортмундская Боруссия после этой победы поднялась на 4-е место и проигрывает лидеру пять очков.

РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд - 1:3

Голы: Серлот, 89 - Санчо, 55, Холанд, 71, Холанд, 84

РБ Лейпциг: Гулачи - Хальстенберг, Упамекано, Орбан - Анхелиньо, Аидара (Хван, 71), Забитцер (Клостерманн, 61), Адамс - Фошберг (Серлот, 61), Ольмо - Поульсен (Самарджич, 88).

Боруссия Д: Бюрки - Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Менье - Дилейни (Загаду, 69), Витсель (Джан, 30) - Рейна, Ройс (Брандт, 85), Санчо (Тиггес, 85) - Холанд.

Предупреждения: Дилейни, Аканджи.