Боруссия Менхенгладбах обыграла Баварию в матче чемпионата Германии

Йонас Хофманн оформил дубль с подач Ларса Штиндля.

Менхенгладбахская Боруссия на своем поле в матче 15-го тура чемпионата Германии обыграла мюнхенскую Баварию со счетом 3:2.

А начиналось все оптимистично для гостей — на 20-й минуте с пенальти Роберт Левандовски забил свой 20-й гол в сезоне чемпионата Германии и стал первым в сезоне игроком из топ-5 европейских, кому покорилась эта отметка. А через шесть минут Леон Горецка с подачи Лероя Сане удвоил счет.

Однако к перерыву Боруссия смогла отыграться — Йонас Хофманн и Ларс Штиндль отличились дважды: первый забивал, второй ассистировал. А вскоре после перерыва и Хофманн записал на свой счет голевую передачу — Флориан Нойхаус забил третий гол и принес Боруссии победу в этом матче.

Несмотря на поражение, Бавария после 15-ти туров сохраняет лидерство. А Боруссия свогла подняться на седьмое место.

Боруссия М — Бавария — 3:2

Голы: Хофманн, 35, Хофманн, 45, Нойхаус, 49 — Левандовски, 20 (пенальти), Горецка, 26.

Боруссия: Зоммер — Бенсебаини (Янчке, 89), Эльведи, Гинтер, Ляйнер — Хофманн (Вендт, 89), Нойхаус, Крамер, Закариа (Херрманн, 74) — Штиндль (Вольф, 82), Эмболо.

Бавария: Нойер — Дэвис, Алаба, Зюле, Павар — Горецка, Киммих — Коста (Коман, 68), Мюллер, Сане — Левандовски.

Предупреждения: Гинтер — Зюле.