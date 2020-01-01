Нагельсманн высказался о возможном "трансфере" в Боруссию Д

Наставник Лейпцига не намерен покинуть свой клуб.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн заявил, что не планирует менять свой нынешний клуб на Боруссию Д.

"Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Ситуация с Боруссией осталась такой же, как и во время моего пребывания в качестве тренера Хоффенхайма. Соглашения не было и не будет.

Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в Лейпциге. Как я уже сказал, у кого-либо в клубе нет причин нервничать по поводу ухода в Дортмунд", — цитирует Нагельсманна Goal.