Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боруссия М перед вылетом в Киев обыграла лидера Бундеслиги

Комментариев: 0
"Жеребцы" победили в домашнем матче Лейпциг.
Боруссия М перед вылетом в Киев обыграла лидера Бундеслиги

Боруссия Менхенгладбах со счетом 1:0 в матче 6-го тура чемпионата Германии обыграла Лейпциг, который перед этим туром возглавлял турнирную таблицу Бундеслиги.

Единственный гол на 60-й минуте забил Ханнес Вольф.

Благодаря этому результату "жеребцы" поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице и теперь отстают от Лейпцига на два пункта и на четыре – от лидирующих Баварии и Боруссии Д.

Следующий матч Боруссия М проведет на выезде против Шахтера в Киеве в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд запланирована на вторник, 3 ноября.

Боруссия М – Лейпциг 1:0
Гол: Вольф, 60.

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи (Вендт, 46), Бенсебайни – Хофманн, Нойхаус (Крамер, 73) – Херрманн (Лазаро, 80), Эмболо (Тюрам, 73), Вольф – Плеа (Штиндль, 80).

Лейпциг: Гулачи – Хенрихс, Упамекано, Орбан, Анхелиньо – Забитцер, Кампль (Айдара, 66), Ольмо (Форсберг, 66) – Самарджич (Нкунку, 69) – Поульсен (Хван Хи Чхан, 66), Серлот.

Предупреждения: Вендт, Нойхаус – Кампль, Хван Хи Чхан, Забитцер, Нкунку.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь