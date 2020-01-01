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Бавария удержала победу над Кельном в матче Бундеслиги

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Подопечные Флика сумели выиграть в выездном поединке.
Бавария обыграла Кельн
Бавария обыграла Кельн
Getty Images

Мюнхенская Бавария на выезде обыграла Кельн в матче шестого тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Флика. В составе Баварии голами отличились Томас Мюллер, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри. Оба мяча они забили в первом тайме. Единственный гол у хозяев поля забил Доминик Дрекслер на 82-й минуте встречи.

После 6 сыгранных поединков в активе Баварии 15 очков, что позволило команде подняться на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Кельн же находится на 16-м месте, набрав всего лишь 2 балла.

Кельн - Бавария 1:2
Голы: Дрекслер, 82 - Мюллер, 13 (пенальти), Гнабри, 45.

Кельн: Хорн - Вольф, Борно, Чихос, Хорн (Каттербах, 59) - Схири (Дрекслер, 59), Езкан - Лимниос (Тильманн, 59), Дуда, Якобс - Андерссон (Арокодаре, 79).

Бавария: Нойер - Павар, Зюле, Боатенг, Сарр - Киммих, Хави Мартинес (Алаба, 79) - Мюллер - Гнабри (Рока, 90+4), Шупо-Мотинг (Зиркзее, 63), Сане (Дуглас Коста, 63).

Предупреждения: Вольф - Шупо-Мотинг, Павар.

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Теги: Бавария, Кельн, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол
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