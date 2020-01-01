Игрок Шальке сдал положительный тест на коронавирус
Команда не сможет провести запланированный спарринг.
Один из игроков Шальке заразился коронавирусом. Об этом сообщает Kicker.
Отмечается, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 во время сборов в Австрии. Таким образом, товарищеский матч команды против Вюрцбург Киккерс не состоится.
Руководство немецкого клуба уже связалось с австрийскими властями.
Ранее сообщалось, что новичок Барселоны заразился коронавирусом.
Полная версия правил