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Игрок Шальке сдал положительный тест на коронавирус

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Команда не сможет провести запланированный спарринг.
Игроки Шальке
Игроки Шальке
Getty Images

Один из игроков Шальке заразился коронавирусом. Об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 во время сборов в Австрии. Таким образом, товарищеский матч команды против Вюрцбург Киккерс не состоится.

Руководство немецкого клуба уже связалось с австрийскими властями.

Ранее сообщалось, что новичок Барселоны заразился коронавирусом.

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Теги: футбол, Шальке, коронавирус
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