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Стала известна судьба Алькантары в Баварии

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Испанец рассказал о своем решении наставнику.
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара
Getty Images

В рамках финала Лиги чемпионов Бавария обыграла ПСЖ (1:0).

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик сообщил, что Тьяго Алькантара останется в клубе.

“Это последний матч Алькантары за клуб? Нет, он сказал мне, что остается“, - приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

В прошлом сезоне Алькантара провел за Баварию 40 матчей, в которых забил три гола и выполнил две результативные передачи.

Ранее Флик подвел итоги сезона.

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Теги: Тьяго Алькантара, Бавария, чемпионат Германии, футбол, Бундеслига
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