Полузащитник Реала перебрался в Боруссию Д
Рейнир отправился в аренду.
Дортмундская Боруссия объявила о трансфере полузащитника Реала Рейнира. Футболист будет выступать за “шмелей“ два года на правах аренды.
👋 #BemVindoReinier 🇧🇷— Borussia Dortmund (@BVB) August 19, 2020
Borussia Dortmund leiht @ReinierJesus_19 für die kommenden zwei Spielzeiten von @realmadrid aus. 🤝 pic.twitter.com/Z9E76JBg7i
Отмечается, что завтра, 20 августа, бразилец проведет в новой команде первую тренировку.
Напомним, Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго. В прошлом сезоне игрок провел три матча за Кастилью, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.
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