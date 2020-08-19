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Полузащитник Реала перебрался в Боруссию Д

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Рейнир отправился в аренду.
Рейнир
Рейнир
twitter.com/BVB

Дортмундская Боруссия объявила о трансфере полузащитника Реала Рейнира. Футболист будет выступать за “шмелей“ два года на правах аренды.

Отмечается, что завтра, 20 августа, бразилец проведет в новой команде первую тренировку.

Напомним, Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго. В прошлом сезоне игрок провел три матча за Кастилью, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Рейнир, Реал, Бундеслига
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