Полузащитник Реала перебрался в Боруссию Д

Рейнир отправился в аренду.

Дортмундская Боруссия объявила о трансфере полузащитника Реала Рейнира. Футболист будет выступать за “шмелей“ два года на правах аренды.

Отмечается, что завтра, 20 августа, бразилец проведет в новой команде первую тренировку.

Напомним, Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго. В прошлом сезоне игрок провел три матча за Кастилью, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.