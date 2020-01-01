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Фавр: Санчо многому предстоит научиться

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Наставник "шмелей" рад, что футболист остался в команде.
Джейдон Санчо и Люсьен Фавр
Джейдон Санчо и Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр высказался о полузащитнике команды Джейдоне Санчо.

“Важно, что он останется с нами. Джейдон, без сомнений, очень хороший игрок, но он не должен забывать, что ему многому предстоит научиться. Он должен лучше контролировать мяч, работать над игрой головой и в защите.

Он не может десять минут стоять на месте, а следующие 10 десять совершать полезные действия. Это относится к каждому“, - цитирует Фавра Goal.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д отказалась продавать Санчо за 98 миллионов евро.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Джейдон Санчо, Люсьен Фавр, чемпионат Германии, Бундеслига
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