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Боруссия Д потеряла крупную сумму из-за коронавируса

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"Шмели" понесли убытки.

Руководство Боруссии Д отчиталось об убытках, которые клуб понес по итогам сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает официальный сайт команды, “шмели“ за год сумели заработать 486,9 миллионов евро, но в прошлом году эта цифра достигла отметки 489, 5. 

Однако этой суммы не хватило, чтобы сезон завершился безубыточно. Убытки Боруссии составили 43,9 миллионов, а год назад клуб достиг прибыли в 17,4 миллиона.

Причиной таких потерь в этом сезоне стала пандемия коронавируса из-за которой был остановлен чемпионат, а доигровка просходила при пустых трибунах.

До приостановки сезона наблюдался рост продаж билетов на 6,3%, но из-за последствий коронавируса упал на 25%.

Ранее стало известно, сколько ПСЖ потерял из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Боруссия Дортмунд, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол, пандемия коронавируса, коронавирус, Covid-19
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