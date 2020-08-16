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Полузащитник Манчестер Юнайтед перешел в Вердер

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Тахит Чонг продолжит карьеру в Германии.
Тахит Чонг
Тахит Чонг
twitter.com/werderbremen_en

Вердер объявил о трансфере полузащитника Манчестер Юнайтед Тахита Чонга. Футболист будет выступать за немецкую команду на правах аренды.

Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Отметим, что Тахит является воспитанником Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Вердер, Тахит Чонг, Манчестер Юнайтед
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