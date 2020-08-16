Полузащитник Манчестер Юнайтед перешел в Вердер
Тахит Чонг продолжит карьеру в Германии.
Вердер объявил о трансфере полузащитника Манчестер Юнайтед Тахита Чонга. Футболист будет выступать за немецкую команду на правах аренды.
🎥 A few words from our new loan signing @TahithC who joins us from @ManUtd for the 2020/21 season!#werder pic.twitter.com/cqbXKBPj7w— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) August 16, 2020
Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2020/2021.
Отметим, что Тахит является воспитанником Манчестер Юнайтед.
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