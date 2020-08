Полузащитник Манчестер Юнайтед перешел в Вердер

Вердер объявил о трансфере полузащитника Манчестер Юнайтед Тахита Чонга. Футболист будет выступать за немецкую команду на правах аренды.

🎥 A few words from our new loan signing @TahithC who joins us from @ManUtd for the 2020/21 season!#werder pic.twitter.com/cqbXKBPj7w