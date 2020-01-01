Поляк вспомнил времена работы с Клоппом.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски назвал любимого тренера за свою карьеру.

“Я думаю, что это Юрген Клопп, а после него Хосеп Гвардиола.

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У Клоппа словно два лица. Он так по-доброму относится к игрокам, словно он их отец. Но его второе обличие - это тренер. Он может высказать тебе все, и я не имею в виду что-то хорошее. Он умеет говорить о плохом.

Он очень мотивирует игроков. Клопп работает идеально, ведь знает, где находится та черта, когда он может надавить на игрока или, наоборот, успокоить.

Его тренерская работа - это восхитительно. Но он не только прекрасный тренер, но и хороший человек“, - приводит слова Левандовски ESPN.

Напомним, что Клопп - тренер года в АПЛ.