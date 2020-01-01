Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски назвал любимого тренера

Комментариев: 0
Поляк вспомнил времена работы с Клоппом.
Юрген Клопп и Роберт Левандовски
Юрген Клопп и Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий Баварии Роберт Левандовски назвал любимого тренера за свою карьеру.

“Я думаю, что это Юрген Клопп, а после него Хосеп Гвардиола.

Читай также: Гвардиола назвал самого сложного соперника в карьере

У Клоппа словно два лица. Он так по-доброму относится к игрокам, словно он их отец. Но его второе обличие - это тренер. Он может высказать тебе все, и я не имею в виду что-то хорошее. Он умеет говорить о плохом.

Он очень мотивирует игроков. Клопп работает идеально, ведь знает, где находится та черта, когда он может надавить на игрока или, наоборот, успокоить.

Его тренерская работа - это восхитительно. Но он не только прекрасный тренер, но и хороший человек“, - приводит слова Левандовски ESPN.

Напомним, что Клопп - тренер года в АПЛ.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, Бавария Мюнхен, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь