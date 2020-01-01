Бывший нападающий Баварии завершил карьеру

Футболист возьмет год паузы.

Бывший форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер принял решение завершить профессиональную карьеру.

Последним клубом немца стал китайский Тяньцзинь Теда.

“Я невероятно благодарен, что футбол подарил мне прекрасную жизнь. Я смог достичь всех своих целей и того, о чем мечтал“, - приводит слова Вагнера Bild.

В 2017 году Сандро выиграл Кубок Конфедераций со сборной Германии.

Отмечается, что игрок намерен взять годичную паузу, а после чего стать тренером.

Напомним, что Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет.