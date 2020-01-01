Бывший нападающий Баварии завершил карьеру
Футболист возьмет год паузы.
Бывший форвард Баварии и сборной Германии Сандро Вагнер принял решение завершить профессиональную карьеру.
Последним клубом немца стал китайский Тяньцзинь Теда.
“Я невероятно благодарен, что футбол подарил мне прекрасную жизнь. Я смог достичь всех своих целей и того, о чем мечтал“, - приводит слова Вагнера Bild.
В 2017 году Сандро выиграл Кубок Конфедераций со сборной Германии.
Отмечается, что игрок намерен взять годичную паузу, а после чего стать тренером.
Напомним, что Шюррле объявил о завершении карьеры в 29 лет.
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