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Капитан Боруссии Д проводит отпуск с женой на яхте на Балеарских островах

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Марко Ройс отправился отдыхать вместе со своей супругой.
Марко Ройс с супругой
Марко Ройс с супругой
instagram.com/marcinho11/

Полузащитник и капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс отправился в отпуск в Испанию после завершения сезона в Бундеслиге.

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По информации The Sun, 31-летний немец арендовал роскошную яхту на Балеарский островах, которые принадлежат Испании. Ройс отдыхает на яхте вместе со своей супругой Скарлетт Хартманн, на которой он женился в декабре прошлого года.

Отметим, что в завершившемся сезоне Ройс отыграл 26 матчей за дортмундцев во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что три лидера Шахтера досрочно отправились в отпуск.

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Теги: Марко Ройс, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры, отпуск, фото, чемпионат Германии
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