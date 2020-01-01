ТОП-5 голов Холанда в сезоне-2019/20 в Бундеслиге

Юный Эрлинг Холанд за короткий промежуток времени порадовал фанатов красивыми голами.

Эрлинг Холанд Getty Images

Совсем недавно завершился чемпионат Германии сезона-2019/20, по итогам которого дортмундская Боруссия заняла второе место, уступив мюнхенской Баварии.

Зимой состав "шмелей" пополнил 20-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, отыгравший за клуб 15 матчей, в которых он забил 13 голов.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает вспомнить пять лучших голов Холанда в чемпионате:

Ранее сообщалось, что Эрлинга Холанда выставили из ночного клуба в Норвегии. Позже стала известна причина случившегося.