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ТОП-5 голов Холанда в сезоне-2019/20 в Бундеслиге

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Юный Эрлинг Холанд за короткий промежуток времени порадовал фанатов красивыми голами.

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Совсем недавно завершился чемпионат Германии сезона-2019/20, по итогам которого дортмундская Боруссия заняла второе место, уступив мюнхенской Баварии.

Зимой состав "шмелей" пополнил 20-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, отыгравший за клуб 15 матчей, в которых он забил 13 голов.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает вспомнить пять лучших голов Холанда в чемпионате:

Ранее сообщалось, что Эрлинга Холанда выставили из ночного клуба в Норвегии. Позже стала известна причина случившегося.

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