ТОП-5 голов Холанда в сезоне-2019/20 в Бундеслиге
Юный Эрлинг Холанд за короткий промежуток времени порадовал фанатов красивыми голами.
Совсем недавно завершился чемпионат Германии сезона-2019/20, по итогам которого дортмундская Боруссия заняла второе место, уступив мюнхенской Баварии.
Зимой состав "шмелей" пополнил 20-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, отыгравший за клуб 15 матчей, в которых он забил 13 голов.
Официальный YouTube-канал Бундеслиги предлагает вспомнить пять лучших голов Холанда в чемпионате:
Ранее сообщалось, что Эрлинга Холанда выставили из ночного клуба в Норвегии. Позже стала известна причина случившегося.
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