Боруссия Д отказалась продавать Санчо за 98 млн евро

Немецкий клуб хочет больше.

Руководство Манчестер Юнайтед отправило трансферное предложение Боруссии Дортмунд по трансферу Джейдона Санчо, передает Bild.

Как информирует источник, английский клуб решили вернуться к кандидатуре вингера, ведь смогли обеспечить место в группе Лиги чемпионов. “Красные дьяволы“ предложили “шмелям“ 98 миллионов евро, но боссы дортмундцев отказали.

Руководство Боруссии готово продать игрока за 120 миллионов евро. Отмечается, что команды продолжат переговоры.

В прошлом сезоне Санчо провел 44 матча за “шмелей“, в которых забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д нашла замену Санчо.