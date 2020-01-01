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Боруссия Д нашла замену Санчо

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Немецкий клуб обратил внимание на футболиста сборной Франции.
Жонатан Иконе
Жонатан Иконе
Getty Images

Дортмундская Боруссия нашла замену вингеру команды Джейдону Санчо.

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Как сообщает The Times, руководство “шмелей“ обратило свое внимание на игрока Лилля и сборной Франции Жонатана Иконе.

По информации источника, Лилль готов расстаться с 22-летним полузащитником за 45 миллионов евро. Отмечается, что клубы уже провели предварительные переговоры.

В текущем сезоне Иконе сыграл 36 матчей за Лилль, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Санчо покинет Боруссию в летнее трансферное окно.

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Теги: Жонатан Иконе, Лилль, Боруссия Дортмунд, футбол
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