Боруссия Д нашла замену Санчо
Немецкий клуб обратил внимание на футболиста сборной Франции.
Дортмундская Боруссия нашла замену вингеру команды Джейдону Санчо.
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Как сообщает The Times, руководство “шмелей“ обратило свое внимание на игрока Лилля и сборной Франции Жонатана Иконе.
По информации источника, Лилль готов расстаться с 22-летним полузащитником за 45 миллионов евро. Отмечается, что клубы уже провели предварительные переговоры.
В текущем сезоне Иконе сыграл 36 матчей за Лилль, в которых забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что Санчо покинет Боруссию в летнее трансферное окно.
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