У соперника Шахтера по Лиге Европы нашли коронавирус

Футболист отправился на самоизоляцию.

Футболист Вольфсбурга Кристиан Мбамбу сдал позитивный тест на COVID-19, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, 25-летний защитник прошел тестирование на вирус 22 июля. Сейчас Мбабу отправился на домашний карантин, который продлится две недели.

Таким образом, швейцарец не сможет принять участие в ответном матче 1/8 Лиги Европы, где немецкий клуб сыграет с Шахтером 5 августа. Начало поединка запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1