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У соперника Шахтера по Лиге Европы нашли коронавирус

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Футболист отправился на самоизоляцию.
Кристиан Мбамбу
Кристиан Мбамбу
Getty Images

Футболист Вольфсбурга Кристиан Мбамбу сдал позитивный тест на COVID-19, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, 25-летний защитник прошел тестирование на вирус 22 июля. Сейчас Мбабу отправился на домашний карантин, который продлится две недели.

Таким образом, швейцарец не сможет принять участие в ответном матче 1/8 Лиги Европы, где немецкий клуб сыграет с Шахтером 5 августа. Начало поединка запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1

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Теги: Вольфсбург, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, Кристиан Мбамбу
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