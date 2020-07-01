Сане: В Баварии я могу освоиться без стресса

Немец провел первые тренировки в команде.

Вингер Баварии Лерой Сане рассказал об адаптации в немецком клубе.

“Мы провели уже несколько групповых тренировок, где я успел познакомиться со многими ребятами. Первые несколько дней прошли очень хорошо, я рад, что меня так приняли. С некоторыми игроками я уже играл за сборную Германию“.

Сане также рассказал подробности трансфера в Баварию.

“Я поговорил с представителем клуба и мы быстро пришли к соглашению. Никаких проблем не было. Хорошо, что переход состоялся до возобновления Лиги чемпионов, я могу освоиться без всякого стресса.

Больше всех мне надоедал Йозуа Киммих. Он звонил мне почти каждый день и все спрашивал, как там складывается переход“, - цитирует Сане пресс-служба Баварии.

Ранее Сане рассказал причины перехода в Баварию из Манчестер Сити.