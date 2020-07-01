Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сане: В Баварии я могу освоиться без стресса

Комментариев: 0
Немец провел первые тренировки в команде.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Вингер Баварии Лерой Сане рассказал об адаптации в немецком клубе.

“Мы провели уже несколько групповых тренировок, где я успел познакомиться со многими ребятами. Первые несколько дней прошли очень хорошо, я рад, что меня так приняли. С некоторыми игроками я уже играл за сборную Германию“.

Сане также рассказал подробности трансфера в Баварию.

“Я поговорил с представителем клуба и мы быстро пришли к соглашению. Никаких проблем не было. Хорошо, что переход состоялся до возобновления Лиги чемпионов, я могу освоиться без всякого стресса.

Больше всех мне надоедал Йозуа Киммих. Он звонил мне почти каждый день и все спрашивал, как там складывается переход“, - цитирует Сане пресс-служба Баварии.

Ранее Сане рассказал причины перехода в Баварию из Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Лерой Сане, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь