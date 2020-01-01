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Бавария выставила ценник на Алькантару

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Испанец может покинуть клуб.
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара
Getty Images

Руководство Баварии готово расстаться с полузащитником Тиаго Алькантарой в летнее трансферное окно, об этом сообщает Goal.

По информации источника, немецкий клуб намерен выручить с продажи испанца не менее 40 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста является Ливерпуль.

Отмечается, что “мерсисайдцы“ не готовы тратить на Алькантару больше 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанец выставил на продажу особняк в пригороде Мюнхена.

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Теги: Тьяго Алькантара, Бавария Мюнхен, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
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