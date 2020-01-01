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Дортмундская Боруссия разорвала контракт с Шюррле

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Полузащитник Андре Шюррле покинул клуб в статусе свободного агента.
Андре Шюррле
Андре Шюррле
Getty Images

Немецкий полузащитник дортмундской Боруссии Андре Шюррле получил статус свободного агента.

Как сообщает пресс-служба "шмелей", стороны по обоюдному согласию приняли решение разорвать действующее соглашение, которое было рассчитано до июня 2021 года.

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Шюррле стал игроком дортмундского клуба летом 2016 года, перейдя из Вольфсбурга летом 2016 года за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний футболисты выступал на правах аренды за Спартак, но после начала пандемии покинул клуб.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия представила новую форму на сезон-2020/21.

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Теги: Боруссия Д, Андре Шюррле, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол
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