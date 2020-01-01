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Полузащитник Баварии выставил на продажу особняк в пригороде Мюнхена

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Тьяго Алькантара, возможно, покинет мюнхенский клуб этим летом.
Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара
Getty Images

Полузащитник мюнхенской Баварии Тьяго Алькантара в скором времени может покинуть команду.

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По информации Sport Bild, 29-летний испанец уже выставил на продажу свой дом, расположенный в пригороде Мюнхена. Именно в этом особняке футболист проживал с тех пор, как стал выступать в Бундеслиге.

Отмечается, что Алькантара принял окончательное решение уйти из Баварии и даже попрощался с одноклубниками. В услугах хавбека заинтересован Ливерпуль.

Напомним, Тьяго стал игроком Баварии в 2013 году, перейдя из Барселоны. В нынешнем сезоне он отыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане.

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Теги: Тьяго Алькантара, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии
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